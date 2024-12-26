Ученые узнали, когда и почему люди начали дарить подарки

Южноафриканские ученые из Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге изучили историю и социальные истоки традиции обмена подарками среди людей. Исследование опубликовано на научном портале The Conversation.

По словам специалистов, дарение подарков появилось одновременно с возникновением первых современных людей в Африке около 200 тыс. лет назад.

Эта традиция развивалась и адаптировалась к разным культурам. Одни из самых ранних известных примеров включали передачу скота или женщин для закрепления отношений между группами.

Предыдущие исследования показали, что у людей параллельно эволюционировали три типа социально-экономического поведения: эгоистичное, кооперативное и бескорыстное. Применяемые в сочетании, они позволили группам охотников-собирателей выживать, увеличиваться и процветать.

Виды поведения существовали в соотношении около 20% эгоистичного, 63% кооперативного и 13% бескорыстного. Эта пропорция сохраняется и сегодня.

Дарение похоже на инстинкт сотрудничества, но не обязательно подразумевает, что что-то ожидается взамен. Другими словами, дарение подарков началось как способ поделиться, который демонстрировал бескорыстие.

По мере миграции людей по миру их общества адаптировались к новым условиям. Смесь эгоизма, сотрудничества и бескорыстия вплелась в различные культуры.

По мере развития людей на ограниченных территориальных пространствах развивались все более сложные социальные отношения. В Африке группы становятся кланами, кланы становятся племенами, развиваясь в вождества, королевства и другие типы организованных территорий.

Здесь дары оказались важны по двум причинам. Во-первых, внутри групп подарки стали структурированными способами заботы друг о друге, обеспечивая взаимное благополучие (горизонтальные отношения).

Подарки также использовались для построения дружеских отношений и связей между равными. Подношения помогали создавать лояльность и уважение в отношениях с лидерами или людьми, наделенными властью (вертикальные отношения).

Во-вторых, между отдельными группами идентичности подарки также функционировали как (символический) инструмент для ведения переговоров и предотвращения того, что в противном случае могло бы стать враждебными отношениями, отметили исследователи.

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