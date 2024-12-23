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Ученые назвали новое место для поисков воды и жизни на Марсе

JRGP: выбросы марсианских вулканов могут скрывать следы бактерий
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Global Look Press

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона узнали, что следы древних извержений вулканов на Марсе могут дать подсказки в поиске инопланетной жизни. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Planets (JRGP).

Выводы специалистов основаны на анализе нового типа марсианских пород, которые удалось рассмотреть с помощью орбитальных аппаратов. Эти породы представляют собой вулканические осадки.

Исследователи отметили, что необычные вещества заметили в тысячах километров от ближайшего вулкана. Это значит, что пепел был выброшен в атмосферу планеты очень сильным взрывом, забросившим его на такое расстояние.

Ученые полагают, что темные породы могли защитить богатые минералами породы под ними, и именно эти минеральные породы имеют потенциал для сохранения признаков жизни и следов воды. Однако мало что известно о том, как на самом деле образовались поверхностные породы.

Команда надеется узнать гораздо больше об этом месте, известном как Oxia Planum, после того, как в 2028 году туда прибудет ровер «Розалинд Франклин» миссии ExoMars.

Марсоход не может передвигаться по темным камням, поскольку они слишком неровные, но результаты исследования показывают, что он может получить доступ к минералам по краям залежей.

Ранее ученые зафиксировали на Марсе взрывы льда после наступления весенней оттепели.

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