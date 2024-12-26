Создан детектор загрязнения воды фекалиями на основе вирусной ДНК

Южнокорейские ученые из Чоннамского национального университета разработали новый метод обнаруживать фекальное загрязнение воды с помощью вирусного ДНК. Исследование опубликовано в научном журнале Water Research (WatRes).

Обычное тестирование на наличие в воде отходов жизнедеятельности основано на использовании фекальных индикаторных бактерий (ФИБ), таких, как кишечная палочка. Хотя поиск ФИБ считается простым и дешевым, такой способ не показывает источник загрязнения и не действует при малых концентрациях загрязнителя.

Отслеживание микробных источников (ОМС) может преодолеть указанные проблемы. Подход основан на обнаружении биомаркеров, в роли которых обычно выступают сегменты ДНК или РНК. Это позволяет с помощью ОМС отслеживать низкоуровневое загрязнение в разных источниках и идентифицировать хозяев фекалий.

В новом исследовании команда создала технологию на основе ОМС, способную находить следы человеческих фекалий в воде.

Для проверки эффективности этого метода ученые собрали образцы фекалий у выбранных добровольцев. Пробы экскрементов диких животных, таких как собаки, олени, кошки, птицы и еноты, также включили в эксперимент для проверки специфичности метода обнаружения.

Затем специалисты извлекли и секвенировали ДНК для обнаружения и классификации вирусных генов. В вирусах кишечника человека они идентифицировали 13 различных групп вирусных маркеров. Используя эти метки в качестве шаблона, ученые разработали специфические маркеры для их обнаружения с помощью ПЦР и проверили их на способность обнаруживать загрязнение фекалиями человека.

Вирусные маркеры оказались в 91,52% образцов человеческих фекалий и отсутствовали во всех образцах животных, за исключением енотов.

По словам авторов разработки, их метод упростит и удешевит фекальное загрязнение воды.

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