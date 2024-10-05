Ученые создали машину для удаления токсичных «вечных химикатов» из стоков канализации

Международная группа ученых из Турции, Швеции и Великобритании разработала новый способ борьбы с токсичными пер- и полифторалкильными соединениями (ПФАС) в канализационных стоках. Исследование опубликовано в научном издании Chemical Engineering Journal (CEJ).

ПФАС широко используются при производстве товаров повседневного спроса, включая антипригарную посуду и водонепроницаемую одежду. Эти вещества придают материалам водо- и жироотталкивающие свойства. ПФАС называют «вечными» из-за их стойкости к распаду в естественных условиях.

Опасения по поводу токсичности химикатов были высказаны в 1970-х годах и подтверждены учеными в начале 2000-х. Было обнаружено, что ПФАС связаны с такими заболеваниями, как язвенный колит, проблемы со щитовидной железой, повышенный уровень холестерина, повреждение печени и рак.

В новой работе команда разработала машину под названием гидродинамический реактор, использующий пузырьки, которые образуются и схлопываются из-за изменения давления (процесс кавитации).

Аппарат использует быстро движущуюся жидкость в ограниченных пространствах для создания и лопания множества мелких пузырьков — этот процесс помогает очищать воду.

Реактор достиг 36% скорости разложения 11 распространенных вариантов ПФАС всего за 30 минут и не потребовал дополнительных химикатов.

Команда намерена усовершенствовать технологию, чтобы машина могла обрабатывать до 200 литров воды на очистных сооружениях.

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