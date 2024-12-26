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Обильные переливания крови людям с анемией спасают жизнь при инфаркте, доказали ученые

NEJM: переливание крови защитило здоровье пациентов с анемией после инфаркта
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Global Look Press

Американские ученые из Медицинской школы Ратгерского университета нашли способ повысить долговременную выживаемость пациентов с анемией, переживших сердечный приступ. Исследование опубликовано в научном журнале NEJM Evidence.

Как показали тесты, переливание большого количества донорской крови людям с анемией после инфаркта снижает смертность и сокращает вероятность повторных сердечных приступов.

Выводы команды основаны на данных четырех клинических исследований, охвативших 4311 человек. Из них половина получила меньший объем донорской крови, а вторая половина — увеличенные дозы. Затем ученые сравнили показатели смертности и рецидивов инфарктов миокарда в обеих группах через 30 дней и через шесть месяцев.

Результаты показали, что обильное переливание крови незначительно (2,4%) снизило риск летального исхода или повторного сердечного приступа в течение первого месяца.

Однако через шесть месяцев получившие большее количество крови пациенты показали меньшее количество уходов из жизни из-за любых причин по сравнению с группой ограниченных порций крови.

«Выводы этого анализа свидетельствуют, что переливание большего количества крови пациентам с анемией и сердечными приступами может спасти жизни в течение шести месяцев», — отметили авторы исследования.

Ранее ученые нашли причину побочных эффектов при переливании донорской крови.

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