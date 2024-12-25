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Тренировки по выходным оказались полезнее регулярных упражнений для психики

NLM: прерывистые физические нагрузки дают долгосрочные когнитивные преимущества
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Wikimedia Commons

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне доказали, что периодические занятие физкультурой лучше укрепляют ментальное здоровье по сравнению с регулярными нагрузками. Исследование опубликовано в научном журнале Neurobiology of Learning and Memory (NLM).

Специалисты назвали модель прерывистых упражнений программой «воина выходного дня», подразумевая режим, в котором люди тренируются только по выходным или уделяют физической активности один-два дня в неделю.

Предыдущие исследования установили, что физические упражнения улучшают память, внимание и обучение. Однако многие из этих работ изучали эффекты ежедневных занятий, которые обычно непрактичны для большинства людей.

Ученые решили определить, могут ли прерывистые упражнения обеспечить сопоставимые или превосходящие преимущества по сравнению с непрерывными упражнениями в улучшении памяти и работы мозга.

Команда использовала 48 молодых самцов мышей размещенных либо в клетках для упражнений с беговыми колесами, либо в отсеках для сидячего образа жизни.

Мышей разделили на три группы в зависимости от режима: непрерывные упражнения в течение 14 дней, два дня бега в неделю и два дня бега, а затем 12 дней малоподвижной жизни.

Для оценки памяти исследователи использовали задачу на запоминание местоположения объектов. Тест включал размещение двух одинаковых объектов в камере и последующее перемещение одного объекта в новое место.
Кроме того, ученые проанализировали мозговую ткань грызунов для измерения уровня генов Acvr1c и Bdnf, связанных с долговременной памятью и обучением.

Результаты показали, что как непрерывные, так и периодические упражнения улучшают память по сравнению с контрольной группой.

Однако преимущества прерывистых тренировок оказались более стойкими. После семидневной задержки в сидячем положении мыши в группе «воинов выходного дня» сохранили высокую производительность памяти, тогда как когнитивные преимущества в группе непрерывных упражнений пошли на спад.

Молекулярный анализ дал дополнительные сведения: уровни генов Acvr1c и Bdnf казались постоянно повышены в гиппокампе мышей в группе прерывистых упражнений даже после недели отдыха.

Напротив, эти уровни упали в группе непрерывных упражнений после такой же задержки. Примечательно, что повышенная экспрессия этих генов коррелировала с лучшей производительностью памяти, что указывает на их роль в поддержании когнитивных преимуществ.

Ранее ученые выяснили, что молитвы, чтение и рукоделие укрепляют здоровье мозга.

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