Названы «сидячие» занятия, укрепляющие здоровье мозга

Ученые из Университета Южной Австралии установили, что такие «сидячие» занятия, как чтение, молитва или рукоделие, улучшают память и мыслительные способности, в то время как просмотр телевизора, напротив, вредит здоровью мозга. Результаты исследования опубликованы в The Journals of Gerontology (JG).

В зимний период, когда многие люди наслаждаются заслуженным отдыхом, выбор досуга оказывает значительное влияние на здоровье мозга в долгосрочной перспективе. Чтобы изучить, как различные модели активности влияют на когнитивные функции, австралийские ученые провели исследование, в котором приняли участие 397 человек старше 60 лет.

Результаты показали, что тип сидячей деятельности имеет важное значение для поддержания здоровья мозга. Активные занятия, стимулирующие умственную деятельность или социальное взаимодействие, такие как чтение, прослушивание музыки, молитва, рукоделие, игра на музыкальном инструменте или общение, способствуют улучшению памяти и мыслительных способностей. Напротив, пассивные занятия, такие как просмотр телевизора или видеоигры, связаны с ухудшением когнитивных функций.

Для поддержания хорошей когнитивной функции и физической формы ученые также рекомендуют отдавать предпочтение активным занятиям, которые повышают частоту сердечных сокращений и доставляют удовольствие. Даже короткие пятиминутные тренировки могут принести ощутимую пользу.

Вместо того чтобы проводить все праздничные дни перед экранами, специалисты советуют почаще делать перерывы на физическую активность или интеллектуальные занятия, например, чтение. Это поможет выработать более здоровые и полезные привычки.

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