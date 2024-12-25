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Ученые предложили применять специальный газ для оценки здоровья легких

Radiology: вдыхание газа перфторпропана поможет оценить функцию легких
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Ученые из Университета Ньюкасла предложили использовать газ перфторпропан в сочетании с МРТ для обнаружения участков легких, к которым воздух не поступает должным образом во время дыхания. Исследования опубликованы в журналах Radiology и JHLT Open.

Ученые задались целью выяснить, как воздух поступает в легкие и выходит из них при дыхании у пациентов с астмой, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и тех, кто перенес трансплантацию. Для этого они использовали перфторпропан — специальный газ, видимый на МРТ-сканере.

Исследователи пояснили, что пациенты могут безопасно вдыхать и выдыхать этот газ, после чего МРТ помогает определить, какие части легких функциональны, а какие — поражены.

Новый метод уже был успешно протестирован на пациентах, перенесших трансплантацию легких из-за тяжелых заболеваний. Особенность такой диагностики заключается в высокой чувствительности измерений, что позволяет обнаруживать ранние изменения в функции легких и своевременно выявлять потенциальные проблемы. Это открытие обещает значительные улучшения в лечении пациентов с заболеваниями легких.

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