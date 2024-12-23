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Двухтысячную ракету на базе Р-7 установили на Байконуре

На космодроме Байконур сообщили об установке двухтысячной ракеты на базе Р-7
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Двухтысячную ракету семейства Р-7 — носитель «Союз-2.1б» вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме Байконур. Об этом сообщает РИА Новости.

»«Союз-2.1б» установили с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №5 на площадке №31 Байконура», — говорится в сообщении.

Ракета выведет спутник на орбиту 25 декабря, запуск пройдет в 10:45 по московскому времени. Спутник станет вторым «Ресурсом-П», запущенным с Байконура в этом году. С помощью запуска установки специалисты могут анализировать загрязнения на поверхности Земли, а также выявлять полезные ископаемые и оценивать состояние ледовой обстановки. Кроме того, анализ помогает обновлять топографические и навигационные карты.

По данным «Роскосмоса», предстоящий запуск ракеты на основе советской Р-7 станет двухтысячным по счету.

До этого сообщалось, что транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-29» пристыковался к Международной космической станции, на его борту около 2,5 тонны грузов. Корабль привез на станцию и новогодние подарки. Кроме того, космонавтам доставили продукты, в числе которых фрукты, сладости, сушеная оленина и конина, а также рыбные, мясные и овощные консервы.

Ранее в Роскосмосе рассказали, когда человечество доберется до Марса.

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