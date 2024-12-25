Препарат от депрессии подходит для лечения аутизма, выяснили ученые

Ученые из Корейского Института фундаментальных наук (IBS) установили, что препараты лития, которые долгое время использовались для терапии биполярного расстройства и депрессии, могут стать потенциальным средством для лечения расстройства аутистического спектра (РАС). Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (MolPsy).

РАС затрагивает около 2,8% населения Земли. Оно сопровождается трудностями с социальной жизнью, повторяющимся поведением и интеллектуальными нарушениями. Несмотря на высокую распространенность РАС, эффективных методов лечения или профилактики до сих пор не существует.

Одним из ключевых факторов риска для РАС являются мутации в гене Dyrk1a, которые вызывают ряд серьезных заболеваний. У пациентов с этой мутацией наблюдаются проблемы с речью, микроцефалия, тревожность и социальная дезадаптация.

В новом исследовании ученые сосредоточились на мышиной модели с мутацией Dyrk1a, аналогичной человеческой, и обнаружили, что одним из механизмов, вызывающих симптомы РАС, является нарушение фосфорилирования белка mTOR (мишень рапамицина у млекопитающих).

Для поиска возможного способа лечения исследователи создали мышей с полным отсутствием экспрессии гена Dyrk1a. В обычных условиях такая патология ведет к эмбриональной летальности. Однако, путем изменения генетического фона исследователям удалось вырастить мутантных животных, хотя их выживаемость была крайне низкой.

После преодоления этого этапа ученые заметили изменения в уровне фосфорилирования элементов сигнального пути mTOR и самого mTOR. Для коррекции этих нарушений они использовали литий, который, как показали эксперименты, помог нормализовать размер мозга, восстановить структуру нейронов и улучшить поведение, связанное с тревожностью и социальным взаимодействием.

Дополнительно ученые выявили, что терапевтический эффект лития связан с его воздействием на молекулу калирин-7, которая играет важную роль в функционировании синапсов. Это открытие позволяет надеяться, что литий в будущем может стать эффективным средством в лечении РАС.

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