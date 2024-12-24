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Найден перспективный препарат от мигрени моментального действия

Neurology: антагонист рецептора пептида кальциотина снизил риск мигрени на 61%
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Американские ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке нашли соединение, способное быстро снимать головную боль при мигрени. Исследование опубликовано в научном журнале Neurology.

Команда рассмотрела препарат атогепант, служащий антагонистом рецептора пептида, связанного с геном кальцитотина (CGRP).

Как показали клинические эксперименты, принимавшие препарат добровольцы реже страдали мигренью в первый день по сравнению с группой, получавшей плацебо.

У экспериментальной группы также регистрировали меньше эпизодов мигрени в неделю в течение четырех недель исследования.

Когда ученые учли другие факторы, которые могли повлиять на частоту возникновения мигрени, они обнаружили, что у людей, принимавших препарат, вероятность возникновения мигрени была на 61% ниже в первом исследовании, на 47% ниже во втором исследовании и на 37% ниже в третьем исследовании.

У людей, принимавших атогепант, также наблюдалось улучшение оценок того, насколько сильно мигрень влияет на их деятельность и общее качество жизни, по сравнению с группой плацебо.

Ранее ученые выяснили, что плацебо в некоторых случаях способно защитить от мигрени.

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