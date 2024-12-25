Врач рассказал, почему простуда «обостряется» к вечеру

Смена циркадных ритмов, снижение уровня кортизола, отдых в положении лежа и более внимательное отношение к своему самочувствию вечером могут быть причинами ухудшения симптомов простуды. Об этом изданию Verywell Health рассказал Джон У. Зайберт, доктор медицинских наук, отоларинголог из Центра отоларингологии и коммуникационных наук Вандербильта Билла Уилкерсона.

Одной из главных причин ухудшения самочувствия вечером и ночью является циркадный ритм организма. Как объясняет доктор Зайберт, в позднее время суток иммунная система может активнее работать, вызывая воспаление, что усиливает симптомы.

Также на тяжесть симптомов простуды влияет снижение уровня кортизола — гормона, обладающего противовоспалительными свойствами. В ночное время его уровень падает, и организм становится более восприимчивым к болезненным ощущениям.

Не последнюю роль играет и положение тела. Днем слизь легче выводится из организма благодаря вертикальному положению, а ночью, когда человек лежит, ее отток затрудняется. Кроме того, вечером люди становятся менее отвлеченными посторонними делами и начинают лучше осознавать свое самочувствие, что делает симптомы еще более заметными.

Ранее выяснилось, сколько людей лукавят при оформлении больничного.