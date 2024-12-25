Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, почему простуда «обостряется» к вечеру

Verywell Health: простуда обостряется к вечеру по четырем причинам
close
Shutterstock

Смена циркадных ритмов, снижение уровня кортизола, отдых в положении лежа и более внимательное отношение к своему самочувствию вечером могут быть причинами ухудшения симптомов простуды. Об этом изданию Verywell Health рассказал Джон У. Зайберт, доктор медицинских наук, отоларинголог из Центра отоларингологии и коммуникационных наук Вандербильта Билла Уилкерсона.

Одной из главных причин ухудшения самочувствия вечером и ночью является циркадный ритм организма. Как объясняет доктор Зайберт, в позднее время суток иммунная система может активнее работать, вызывая воспаление, что усиливает симптомы.

Также на тяжесть симптомов простуды влияет снижение уровня кортизола — гормона, обладающего противовоспалительными свойствами. В ночное время его уровень падает, и организм становится более восприимчивым к болезненным ощущениям.

Не последнюю роль играет и положение тела. Днем слизь легче выводится из организма благодаря вертикальному положению, а ночью, когда человек лежит, ее отток затрудняется. Кроме того, вечером люди становятся менее отвлеченными посторонними делами и начинают лучше осознавать свое самочувствие, что делает симптомы еще более заметными.

Ранее выяснилось, сколько людей лукавят при оформлении больничного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами