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Россиянам рассказали, как повысить шансы дожить до ста лет

Врач Исаев: у оптимистов больше шансов дожить до 90-100 лет

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DavideAngelini/Shutterstock/FOTODOM

Оптимисты живут дольше на 11-15%, чем пессимисты, у них больше шансов дожить до 90-100 лет, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог, психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) Пироговского Университета Руслан Исаев.

«Люди с высоким уровнем счастья имеют меньшую вероятность развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Счастливые люди имеют более крепкую иммунную систему, что помогает им лучше справляться с болезнями и инфекциями. Кроме того, состояние счастья связано с улучшением психологического состояния, снижением уровня стресса и улучшением качества сна. Таким образом, поддержка позитивного мышления и нахождение радости в повседневной жизни могут значительно улучшить физическое и психическое здоровье человека», — рассказал Исаев.

По словам Исаева, пятиминутный искренний смех, в процессе которого участвуют все мышцы лица, увеличивает продолжительность жизни как минимум на год. Польза улыбки очевидна. Она снимает стресс или значительно его снижает. Улыбка благотворно влияет на состояние иммунитета, помогает регулировать нервную систему.

«Чтобы переключить свое настроение перечитывайте книги, которые когда-то доставляли удовольствие. Пересматривайте любимые фильмы, старые комедии. Завтрак или обед можно превратить в небольшое развлечение. Придумывайте повод для радости, пользуйтесь любой возможностью доставить себе удовольствие — это отличный способ борьбы с депрессией. Нагрузка на мышцы активизирует работу всего организма. Начните свой день с маленькой, но обязательной разминки — минимум пять минут, лучше 10-15. Найдите хобби, чаще гуляйте и общайтесь. Все это поможет вам стать более оптимистичными», — добавил врач.

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