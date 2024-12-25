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В России создали манекен человека с органами свиньи для тренировки хирургов

В МИФИ создан манекен человека с органами свиньи для тренировки хирургов

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Ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали не имеющий аналогов учебный тренажер «Живая ткань» для обучения будущих хирургов. Это пластмассовый манекен человека с органами свиньи, которые достаточно точно имитируют внутренние органы человека. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МИФИ.

Кроме того, манекен будет наполнен специальной жировой смесью, имитирующей висцеральный жир человека, а также пронизан силиконовыми трубочками с жидкостью, имитирующей человеческую кровь. Движение крови по «кровеносной системе» манекена обеспечивается с помощью электромоторов, которые будут поддерживать в сосудах давление жидкости, примерно соответствующее давлению крови.

Органокомплексы будут представлять собой расходный материал, который в перспективе будет поставлять медицинским вузам и клиникам производитель тренажеров.

Студенты и ординаторы, получающие хирургические специальности, смогут оперировать данный тренажер с использованием реальных хирургических инструментов.

В настоящее время проект «Живая ткань» находится в процессе получения финансирования от Университетского акселератора МИФИ.

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