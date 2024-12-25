Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ восстановить мимику после травм лицевого нерва

JNЕ: стволовые клетки помогают восстановить мимику после травм лицевого нерва
close
Shutterstock

Биоинженеры из Питтсбургского университета создали из стволовых клеток имплантируемые проводники, способные восстанавливать мимику после травм лицевого нерва. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neural Engineering (JNE).

Новый метод восстановления может стать альтернативой традиционным аутотрансплантатам — использованию нервной ткани, взятой из других частей тела пациента. Несмотря на эффективность, аутотрансплантация сопряжена с рядом проблем, таких как повреждение донорской области и низкая вероятность функционального восстановления.

В отличие от аутотрансплантатов, новый подход использует стволовые клетки пульпы зуба (DPSCs), которые выделяют белки, способствующие росту нервной ткани. Исследователи предложили позволить клеткам создавать каркас для роста нервных волокон самостоятельно, что могло бы обеспечить более точную ориентацию аксонов и ускорить процесс восстановления.

Для этого они использовали резиновые формы с микроскопическими «канавками», которые клетки должны были заполнять и преобразовывать в биологический матрикс. После формирования такого матрикса, ученые вживили его в поврежденный нерв крыс. Результаты показали, что аксоны успешно восстанавливались и регенерировали по всей длине проводника, а его эффективность была сопоставима с аутотрансплантатами. Вдобавок, поведение животных, включая движения усов, также было аналогично поведению крыс с аутотрансплантатами.

По словам исследователей, в перспективе новый метод можно будет использовать для восстановления мимики и у людей. Чтобы подтвердить это, необходимо провести клинические испытания с участием добровольцев.

Ранее был создан первый в мире кроветворный органоид сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами