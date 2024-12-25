В России придумали, как купировать нейропатическую боль, которая не снимается обезболивающими

В Институте эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова (ИЭФБ РАН) придумали, как купировать боль, которая возникает из-за поражения нейронов при диабете. Обычные обезболивающие в данном случае малоэффективны, – рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки РФ.

Диабетическая нейропатия — это наиболее распространенное хроническое осложнение сахарного диабета, характеризующееся прогрессирующей гибелью нервных волокон. Невропатия проявляется нарушением чувствительности, болью в пораженном участке, судорогами, мышечной слабостью и затруднением движений. Осложнение встречается примерно у 60% пациентов с сахарным диабетом.

Сегодня лечения нейропатии не существует, а для уменьшения болей применяют антидепрессанты и обычные обезболивающие. Но достичь желаемого эффекта получается не всегда, поэтому важно искать новые методы.

«При сахарном диабете некоторые нервные клетки функционируют иначе, чем в норме. Они испытывают недостаток питательных веществ, которые не вырабатываются в нужном количестве из-за болезни. Диабет приводит к нарушению питания клеток, организм пытается бороться с этим процессом и эта борьба приводит к гиперактивации NMDA-рецепторов. Именно это и вызывает боли. Мы исследовали препарат, который как раз направлен на нормализацию работы нервных клеток, что в свою очередь поможет устранить болевой синдром», — рассказал «Газете.Ru» один из авторов работы, научный сотрудник лаборатории молекулярной эндокринологии и нейрохимии Иван Сухов.

Исследователи изучили препарат KB-R7943, который снижает гиперактивацию NMDA-рецепторов. Эксперименты с участием крыс, больных диабетом, показали эффективность препарата. В дальнейшем ученые планируют начать доклинические исследования, чтобы изучить возможные побочные эффекты препарата.

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