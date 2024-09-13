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Илон Маск раскрыл условие для спасения человечества от вымирания

Маск назвал ракету-носитель Starship спасением человечества от вымирания

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Kirsty Wigglesworth/AP

Американский предприниматель Илон Маск в своем X (ранее Twitter) раскрыл условие для спасения человечества от вымирания на Земле. 

По его мнению, уберечь жизни людей позволят многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители Starship. Подобное может произойти при условии, что этому не помешает бюрократия.

Маск считает, что Starship сделает жизнь «многопланетной».

По мнению предпринимателя, государственное регулирование в США становится хуже с каждым годом. Если подобное продолжится, то все крупные проекты в Соединенных Штатах станут незаконными.

Накануне Маск сообщил, что первые беспилотные полеты Starship на Марс планируются через два года.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Его прототипы уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, но пока проходили в пределах земной атмосферы.

Ранее SpaceX начала бронировать места для полетов космических туристов.

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