Илон Маск раскрыл условие для спасения человечества от вымирания

Американский предприниматель Илон Маск в своем X (ранее Twitter) раскрыл условие для спасения человечества от вымирания на Земле.
По его мнению, уберечь жизни людей позволят многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители Starship. Подобное может произойти при условии, что этому не помешает бюрократия.
Маск считает, что Starship сделает жизнь «многопланетной».
По мнению предпринимателя, государственное регулирование в США становится хуже с каждым годом. Если подобное продолжится, то все крупные проекты в Соединенных Штатах станут незаконными.
Накануне Маск сообщил, что первые беспилотные полеты Starship на Марс планируются через два года.
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Его прототипы уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, но пока проходили в пределах земной атмосферы.
Ранее SpaceX начала бронировать места для полетов космических туристов.