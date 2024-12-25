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Тяга к майонезу может указывать на нейродегенеративное заболевание, выяснили ученые

NutNeuro: люди с болезнью Паркинсона едят больше майонеза и оливкового масла
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Shutterstock

Иранские ученые из Тебризского университета медицинских наук нашли связь между потреблением оливкового масла и майонеза с болезнью Паркинсона. Исследование опубликовано в научном журнале Nutritional Neuroscience (NutNeuro).

Болезнь Паркинсона — хроническое и прогрессирующее неврологическое расстройство, вызванное потерей вырабатывающих дофамин нейронов. Заболевание проявляется в виде тремора, мышечной скованности, замедленности движений и трудностей с равновесием. Оно также включает такие симптомы, как депрессия, нарушения сна, запоры и когнитивные изменения.

В исследовании задействовали 120 пациентов с болезнью Паркинсона и 50 здоровых людей в возрасте от 40 до 80 лет. Участники заполнили анкету из 147 пунктов о частоте потребления пищи, которая позволила исследователям оценить потребление различных видов масел в их рационе.

Результаты показали, что пациенты с болезнью Паркинсона потребляли меньше гидрогенизированных растительных масел, но больше негидрогенизированных растительных масел, оливкового масла и майонеза.

Было обнаружено, что у пациентов с более тяжелыми симптомами болезни Паркинсона потреблялось больше животных масел и сливочного масла.

Однако потребление оливкового масла, майонеза и гидрогенизированных или негидрогенизированных масел в целом не было связано с тяжестью симптомов болезни Паркинсона.

Ранее ученые нашли способ отсрочить появление ряда возрастных заболеваний.

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