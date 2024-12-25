Ученые заявили о создании краски, дающей электромобилю почти бесконечный запас хода

MBM: фотоэлектрическая краска может дать электрокару от 12 тыс. км пробега в год

Представители немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz заявили о создании фотоэлектрической краски, способной заряжать батареи электрических автомобилей. При достаточном освещении машина с таким покрытием получит почти неограниченный запас хода, говорится в сообщении на медиапортале Mercedes-Benz (MBM).

В компании утверждают, что краска способна дать от 12 тыс. до 20 тыс. километров пробега в год. В солнечных регионах такой объем позволит автовладельцам ездить каждый день без необходимости подключать свой транспорт к электросети.

Фотоэлектрический состав преобразует световую энергию в электрический заряд посредством процесса, известного как фотоэлектрический эффект.

Когда фотоны попадают в краску, полупроводниковые наночастицы, известные как квантовые точки, поглощают энергию и передают ее электронам внутри материала.

Движение электронов создает электрический ток, который собирается через проводящие слои в слое краски. Затем этот ток может быть направлен в электрическую систему электромобиля, чтобы либо немедленно запитать его компоненты, либо зарядить его аккумулятор.

Сообщается, что толщина слоя краски составляет около 5 микрон, или 0,0005 сантиметра, при этом она способна преобразовывать до 20% солнечной энергии, падающей на ее поверхность.

В Mercedes-Benz не уточнили, когда именно они намерены внедрять передовую технологию в производство, и случится ли это в обозримом будущем.

Ранее ученые создали алмазную батарею, которая должна прослужить тысячи лет.