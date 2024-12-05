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Ученые создали алмазную батарею со сроком службы в тысячи лет

UKAEA: батарея на основе энергии углерода-14 может работать тысячи лет

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Исследователи из Университета Бристоля и Британского агентства атомной энергии разработали уникальную алмазную батарею на основе радиоактивного изотопа углерода-14. Новый источник энергии способен работать тысячи лет, открывая перспективы для множества применений. О результатах исследования сообщает сайт UK Atomic Energy Authority (UKAEA).

Батарея использует радиоактивный распад углерода-14, изотопа, известного своим применением в радиоуглеродном анализе. Алмазная структура улавливает быстрые электроны, выделяемые при распаде, и преобразует их в электричество — аналогично тому, как солнечные панели преобразуют свет в энергию.

Разработка батареи стала возможной благодаря применению технологий, разработанных в рамках исследований в области термоядерного синтеза. Ученые также создали специальную установку для выращивания алмаза.

«Алмазные батареи предлагают эффективный способ обеспечения постоянного питания устройств. Искусственно созданные алмазы позволяют безопасно использовать углерод-14,» — сообщила Сара Кларк, руководитель проекта.

Одним из наиболее перспективных направлений использования новых источников энергии является медицина. Эти батареи могут питать биосовместимые устройства, такие как глазные импланты, слуховые аппараты и кардиостимуляторы, минимизируя необходимость их замены и снижая нагрузку на пациентов.

Кроме того, алмазные батареи могут использоваться в экстремальных условиях, например, в космосе или в местах, где замена батарей невозможна, что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации устройств.

По словам ученых, алмазные батареи обещают стать революцией в энергетике, обеспечивая долгосрочное, безопасное и экологичное хранение электроэнергии.

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