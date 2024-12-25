Медные копи библейского царя Соломона оказались безопаснее современных рудников

SciRep: добыча меди 3000 лет назад почти не вредила природе и здоровью людей

Израильские ученые из Тель-Авивского университета изучили воздействие на окружающую среду древней медной промышленности, существовавшей во времена библейских царей Соломона и Давида в X веке до нашей эры. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Команда провела геохимические исследования на участках добычи меди в долине Тимна в пустыне Арава. Специалисты пришли к выводу, что загрязнение природы в результате извлечения металлических руд было минимальным и ограниченным в пространстве, не представляя опасности для жителей региона ни тогда, ни сегодня.

Кроме того, археологи пересмотрели предыдущие исследования и не нашли никаких доказательств того, что древняя медная промышленность загрязняла планету.

«Наше исследование было очень обширным. Мы взяли сотни образцов почвы с обоих участков для химического анализа, создав карты высокого разрешения присутствия тяжелых металлов в регионе. Мы обнаружили, что уровни загрязнения на участках добычи меди в Тимне чрезвычайно низки и ограничиваются местами расположения древних плавильных печей», — отметили авторы научной работы.

По словам ученых, концентрация свинца (главного загрязнителя в металлургической промышленности) падала до менее 200 частей на миллион всего через несколько метров от плавильной печи. Для сравнения, современные нормы считают безопасной концентрацию 1200 частей на миллион, или в шесть раз больше.

Археологи отметили, что их открытие опровергает более ранние представления, согласно которым медные копи царя Соломона стали первым в истории источником промышленного загрязнения природы, а медные выбросы из печей Тимна добрались даже ледников Гренландии.

Ранее исследователи нашли в Турции древний амулет, изображающий битву царя Соломона с дьяволом.