Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медные копи библейского царя Соломона оказались безопаснее современных рудников

SciRep: добыча меди 3000 лет назад почти не вредила природе и здоровью людей
close
Ziadi Lotfi/Shutterstock/FOTODOM

Израильские ученые из Тель-Авивского университета изучили воздействие на окружающую среду древней медной промышленности, существовавшей во времена библейских царей Соломона и Давида в X веке до нашей эры. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Команда провела геохимические исследования на участках добычи меди в долине Тимна в пустыне Арава. Специалисты пришли к выводу, что загрязнение природы в результате извлечения металлических руд было минимальным и ограниченным в пространстве, не представляя опасности для жителей региона ни тогда, ни сегодня.

Кроме того, археологи пересмотрели предыдущие исследования и не нашли никаких доказательств того, что древняя медная промышленность загрязняла планету.

«Наше исследование было очень обширным. Мы взяли сотни образцов почвы с обоих участков для химического анализа, создав карты высокого разрешения присутствия тяжелых металлов в регионе. Мы обнаружили, что уровни загрязнения на участках добычи меди в Тимне чрезвычайно низки и ограничиваются местами расположения древних плавильных печей», — отметили авторы научной работы.

По словам ученых, концентрация свинца (главного загрязнителя в металлургической промышленности) падала до менее 200 частей на миллион всего через несколько метров от плавильной печи. Для сравнения, современные нормы считают безопасной концентрацию 1200 частей на миллион, или в шесть раз больше.

Археологи отметили, что их открытие опровергает более ранние представления, согласно которым медные копи царя Соломона стали первым в истории источником промышленного загрязнения природы, а медные выбросы из печей Тимна добрались даже ледников Гренландии.

Ранее исследователи нашли в Турции древний амулет, изображающий битву царя Соломона с дьяволом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами