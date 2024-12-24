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Стало известно, как часто нужно есть яблоки для защиты от болезней сердца

Frontiers: четыре яблока в неделю снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний
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Ingram Images/Global Look Press

Ученые из больницы Янцзы (Китай) выяснили, что употребление четырех яблок в неделю может снизить вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40%. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании приняли участие 2184 мужчины и женщины среднего возраста с высоким уровнем холестерина. Ученые собрали данные о питании добровольцев, уделив особое внимание потреблению фруктов. После этого начался период наблюдения за участниками, в течение которого исследователи фиксировали все летальные исходы.

Оказалось, что у тех, кто ел три-четыре яблока в неделю, вероятность летального исхода по любой причине была на 39% ниже, чем у людей, которые редко употребляли этот продукт. Бананы также оказались очень полезными — они сокращали риск преждевременной смерти почти на 30%.

Кроме того, исследователи подсчитали, что употребление одного яблока через день (около трех-четырех в неделю) было связано со снижением риска ухода их жизни от сердечно-сосудистых заболеваний на 40%.

Ранее ученые рассказали, какой шоколад снижает риск развития диабета.

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