На старейшей площади Берлина нашли около 200 статуэток с мощами святых

Немецкие археологи обнаружили около 188 статуэток для хранения мощей святых в ходе раскопок на старейшей площади Берлина Молькенмаркт. Об открытии сообщается на сайте Берлинского государственного управления по сохранению памятников (LDA).

Каждая найденная фигурка изображает женщину и имеет высоту около восьми сантиметров. Некоторые из них увенчаны коронами. Кроме того, артефакты оказались оснащены инкрустациями, в части из которых сохранились остатки человеческих костей. Находки датированы серединой XIV века.

Исследователи объяснили, что в Средневековье христиане сохраняли и почитали останки святых людей, помещая их в специальные контейнеры, известные как реликварии.

Команда также обнаружила статуэтку Святой Екатерины Александрийской высотой 11 см, которая датируется серединой XV века.

Согласно легенде, Екатерина Александрийская жила в IV веке и была христианским миссионером, которая обращала людей в христианство и протестовала против преследований христиан.

Легенда гласит, что римский император Максенций (правил около 306–312 гг.) приказал подвергнуть казнить женщину через колесование. Однако ученые сомневаются, существовала ли святая на самом деле. Статуэтка изображает Екатерину держащей меч и колесо в руках и с зубчатой короной на голове.

Ранее арехеологи нашли в Турции возможную гробницу Николая Чудотворца, ставшего прообразом Санта-Клауса.