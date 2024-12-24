Раскрыта природа странных космических объектов, сбивших с толку ученых

Британские астрономы из Шеффилдского университета объявили о разгадке природы необычных космических тел, известных как двойные объекты с массой Юпитера (JuMBO). До недавнего времени их не удавалось точно классифицировать и отнести к какой-либо категории. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

В 2023 году ученые с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» открыли 42 пары JuMBO, свободно плававших в скоплении туманности Ориона. Эти тела не были связаны со звездами, но каким-то образом оставались взаимосвязаны друг с другом.

В новой работе исследователи предположили, что JuMBO представляют собой ядра небольших звезд, чьи оболочки оказались «развернуты» излучением более мощных светил в ходе процесса фотоэрозии.

«Мы используем довольно старую идею — излучение массивных звезд настолько сильное, что разрушает газовое ядро звезды. Излучение удаляет часть материала из ядра, уменьшая его массу, но также сжимая оставшийся материал, так что он эффективно образует объект с малой массой», — объяснили ученые.

По словам авторов открытия, JuMBO занимают промежуточное положение между звездами и коричневыми карликами.

«Я считаю, что JuMBO — это нечто среднее между звездами и коричневыми карликами. Они были бы похожи на звезды, если бы не излучение более массивных звезд, которое сделало их больше похожими на коричневых карликов», — отметили ведущий автор исследования Ричард Паркер.

Ученые отметили, что большое количество JuMBO в туманности Ориона обусловлено большим количеством массивных звезд в этой области.

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