Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, как по пальцам оценить риск облысения

Daily Mail: длинные безымянные пальцы могут указывать на высокий риск облысения
close
Freepik.com

По словам американского врача скорой помощи Джо Уиттингтона, по соотношению длин второго (указательного) и четвертого (безымянного) пальцев, известного как 2D-4D, можно прогнозировать риск андрогенетической алопеции (АГА). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследование, проведенное учеными из Китая, показало, что мужчины с более длинным безымянным пальцем по сравнению с указательным имеют повышенный риск АГА. Это выпадение волос в результате повышенной чувствительности волосяных фолликулов к андрогенам — стероидным мужским половым гормонам. Обычно в этом случае мужчины теряют волосы в зоне макушки и передней части головы.

В исследовании приняли участие 240 добровольцев в возрасте 18-24 лет. Оказалось, что у тех, у кого соотношение 2D-4D было самым низким, риск утраты волос был в шесть раз выше.

Этот телесный признак связан с повышенным воздействием тестостерона на развитие волос в утробе матери. Со временем из-за гормонального влияния волосяные фолликулы становятся более чувствительными и начинают «усыхать», что и приводит к облысению.

Ранее исследователи узнали, почему с возрастом зубы людей теряют прочность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами