Врач рассказал, как по пальцам оценить риск облысения

По словам американского врача скорой помощи Джо Уиттингтона, по соотношению длин второго (указательного) и четвертого (безымянного) пальцев, известного как 2D-4D, можно прогнозировать риск андрогенетической алопеции (АГА). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследование, проведенное учеными из Китая, показало, что мужчины с более длинным безымянным пальцем по сравнению с указательным имеют повышенный риск АГА. Это выпадение волос в результате повышенной чувствительности волосяных фолликулов к андрогенам — стероидным мужским половым гормонам. Обычно в этом случае мужчины теряют волосы в зоне макушки и передней части головы.

В исследовании приняли участие 240 добровольцев в возрасте 18-24 лет. Оказалось, что у тех, у кого соотношение 2D-4D было самым низким, риск утраты волос был в шесть раз выше.

Этот телесный признак связан с повышенным воздействием тестостерона на развитие волос в утробе матери. Со временем из-за гормонального влияния волосяные фолликулы становятся более чувствительными и начинают «усыхать», что и приводит к облысению.

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