Капли дождя на листьях помогут совершить прорыв в возобновляемой энергетике

Падающая капля дождя, массой сопоставимая для листа растения с падающим на человека шаром для боулинга, не разрушает его благодаря уникальной динамике взаимодействия. Ученые из Корнельского университета выяснили, как работает этот механизм защиты растений и как можно применить его в возобновляемой энергетике. Работа опубликована в журнале Physical Review Fluids (PRF).

Исследователи провели необычный эксперимент, наблюдая за столкновением капли воды с гибкой пластиковой балкой, которая моделировала поведение листа. С помощью высокоскоростной камеры они фиксировали деформацию капли и вибрацию балки. В ходе опыта был обнаружен интересный эффект: благодаря явлению резонанса, совпадение частоты колебаний балки и деформации капли значительно снижало общую вибрацию системы. Этот эффект помогает снизить повреждения, получаемые листьями во время дождя, и продлить их «срок службы».

Помимо изучения процессов, происходящих в растениях, работа открывает новые горизонты в энергетике. Замена балки на пьезоэлектрический материал позволит генерировать электричество под воздействием дождя. Такая технология, вдохновленная природой, может стать шагом вперед в создании экологически чистых источников энергии.

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