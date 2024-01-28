Найден новый фактор риска проблем с развитием у ребенка

Младенцы, родившиеся в 32-36 недель беременности, чаще страдают от проблемы с развитием мозга, чем полностью доношенные дети, родившиеся на сроке от 39 до 40 недель. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ.

Ученые проанализировали данные о здоровье почти 1,3 миллиона детей, родившихся без врожденных дефектов в Швеции в период с 1988 по 2012 год. В течение среднего периода наблюдения в 13 лет у более чем 75 тысяч детей было диагностировано хотя бы одно состояние, связанное с нарушением развития.

У тех, кто родился на сроке от 32 до 33 недель, был в пять раз повышен риск моторных нарушений и почти в два раза — риск эпилепсии по сравнению с теми, кто родился на сроке от 34 до 36 недель. Однако последние также чаще страдали от проблем с развитием, чем рожденные полностью доношенными на сроке в 39-40 недель.

Предыдущие исследования показали, что дети, рожденные недоношенными, имеют более высокий риск развития и поведенческих нарушений в детстве и подростковом возрасте. Так как новое исследование имело наблюдательный характер, ученые не могли установить прямую причинно-следственную связь между преждевременным рождением и проблемами с развитием. Они не исключают, что трудности в развитии недоношенных детей были связаны с употреблением алкоголя или психоактивных веществ во время беременности.

Ранее ученые обнаружили, что лекарство от гипертонии способно уменьшать тревожность.