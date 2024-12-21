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Найден новый путь развития раковых клеток

Texas A&M: раковые клетки могут использовать давление для деления
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Depositphotos

Ученые из Техасского университета A&M выявили важную зависимость между механическим уплотнением окружающей среды опухолевых клеток и функцией их ядра. Об этом сообщает Texas A&M University.

Ученые обнаружили, что в жестких тканевых средах организма каркас ядра клетки — ядерная ламина — становится натянутым и гладким. Это способствует распространению или «распластыванию» клетки и приводит к перемещению белка YAP, который регулирует клеточное деление, в ядро. Такой процесс, в свою очередь, может активировать усиленную пролиферацию (размножение) клеток, в том числе раковых.

Кроме того, исследователи выяснили, что снижение уровня белка ламина A/C приводит к уменьшению локализации YAP, что замедляет деление клеток. Эти результаты открывают перспективы для разработки новых методов лечения рака, основанных на размягчении опухолевой среды. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы проверить, насколько эти наблюдения применимы к опухолям, полученным от добровольцев с различными онкологическими заболеваниями.

Ранее ученые назвали повсеместный загрязнитель, вызывающий рак и бесплодие.

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