Российские ученые показали фото мамонтенка Яны возрастом в 50 тысяч лет

Ученые Северо-Восточного федерального университета (Якутск) начали масштабный проект по изучению останков мамонтенка Яны, найденного в Верхоянском районе летом 2024 года. Исследование поддерживается грантом программы «Приоритет 2030», и уже стартовали генетические работы в сотрудничестве с коллегами из других регионов России. Об этом сообщили «Газете.ру» в СВФУ.

По словам заведующего лабораторией Музея мамонта СВФУ Максима Чепрасова, Яна является одной из наиболее хорошо сохранившихся находок в мире. Ее высота составляет 120 см, а общий вес — около 180 кг. При жизни мамонтенок мог весить 250-300 кг. Геологический возраст останков, согласно радиоуглеродному анализу, превышает 50 тысяч лет. Однако для точной верификации планируется провести перекрестное датирование.

Останки были обнаружены местными жителями в местонахождении Батагайка (Батагайский кратер в Верхоянском районе Якутии). Мамонтенок частично находился во льду на глубине около 40 метров. К сожалению, туша подверглась фрагментации из-за своего веса и давления грунта, однако многие части сохранились в отличном состоянии.

Максим Чепрасов подчеркнул, что дальнейшие томографические исследования помогут установить индивидуальный возраст мамонтенка, который, предположительно, составляет около одного года.

«Детеныши мамонтов росли быстрее современных животных, чтобы адаптироваться к суровым условиям ледникового периода», — отметил он.

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