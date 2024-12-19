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Найдена связь между остановками дыхания во сне и изменениями в мозге

Neurology: у людей с апноэ сна увеличен размер гиппокампа
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Ученые из Университета Майами установили, что у людей с остановками дыхания во время сна может быть увеличен гиппокамп — область мозга, отвечающая за память и мышление. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 2667 латиноамериканцев в возрасте около 68 лет. Добровольцев попросили пройти тесты для оценки качества сна. Они содержали вопросы о частоте возникновения апноэ (остановок дыхания во сне) и гипопноэ (поверхностного дыхания или аномального снижения его частоты). Участников разделили на три группы в зависимости от тяжести нарушений сна: без проблем, с легкими проблемами и с существенными отклонениями.

Через десять лет после завершения первого этапа исследования участники прошли сканирование мозга, которое позволило измерить объем гиппокампа и выявить повреждения белого вещества мозга. Результаты показали, что у людей с наибольшими нарушениями сна объем гиппокампа был на 0,24 кубических сантиметра больше, чем у тех, у кого не было проблем со сном. Также было выявлено, что с каждым дополнительным нарушением сна эта область увеличивалась увеличивался на 0,006 кубических сантиметра.

Ученые отметили, что как уменьшение, так и рост мозга могут негативно сказаться на памяти и мышлении, нарушая нормальные функции мозга и увеличивая риск снижения когнитивных функций и деменции.

Исследователи также выяснили, что снижение уровня кислорода во время сна оказалось связано с интенсивным повреждением белого вещества. Такое изменение является распространенным признаком снижения здоровья мозга, связанного с возрастом.

Ранее ученые подтвердили, что нездоровый образ жизни может быстро «состарить» мозг.

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