Названы факторы позитивной атмосферы на новогоднем корпоративе

Новогодний корпоратив играет важную роль в жизни сотрудников, помогая укрепить командный дух, создать позитивную атмосферу и подвести итоги года. Ученые из Лейпцигского университета выяснили какие факторы способствуют успешному проведению этого мероприятия. Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

Опрос 359 сотрудников из различных отраслей в Германии показал, что на восприятие корпоративной вечеринки огромное влияние оказывают корпоративная культура и личная вовлеченность участников. Те, кто ощущает глубокую связь с организацией и активно участвовал в планировании мероприятия, чаще испытывают радость, энтузиазм и удовлетворение. Интересно, что личные убеждения, такие как отношение к Новому году или Рождеству, не оказывают значительного воздействия на успех корпоратива.

Исследование также выявило, что организации, которые ориентированы на командную работу, гибкость и поддержку своих сотрудников, создают более теплую и дружественную атмосферу, что, в свою очередь, положительно сказывается на восприятии вечеринки. В то же время компании, которые устанавливают слишком много контроля и предъявляют жесткие правила, не способствуют созданию праздничного настроения у участников. Сотрудники получали наибольшее удовольствие от корпоратива, когда мероприятие включало интерактивные развлечения, живую музыку или продуманные речи руководителей. Неформальная обстановка, разнообразие напитков и возможность выбора блюд также улучшали впечатления, а чрезмерное употребление алкоголя и неподобающее поведение коллег снижали удовлетворенность от вечеринки и вызывали стресс.

По мнению ученых, правильная организация таких мероприятий может укрепить рабочие отношения и улучшить общий настрой в коллективе.

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