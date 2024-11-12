Ученые объявили о прорыве в производстве биотоплива из спирта

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли заявили о прорыве в производстве биоэтанола — топлива на основе этилового спирта — с помощью цианобактерий. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Bioresources and Bioproducts (JBP).

Цианобактерии представляют собой микроводоросли, распространенные в водоемах по всему миру. Они известны своей способностью к фотосинтезу и обладают потенциалом для создания экологически чистого горючего, однако в естественном состоянии организмы выделяют лишь незначительное количество этанола.

Исследователи использовали модель цианобактерии Synechocystis sp. PCC 6803, введя ей кодирующие ферменты пируватдекарбоксилазы и алкогольдегидрогеназы, необходимые для биосинтеза топлива.

С помощью стратегических модификаций команда перенаправила углерод с синтеза гликогена на производство этанола, тем самым сократив потери углерода.

Модифицированные цианобактерии продемонстрировали скорость производства этанола от 0,24 до 3,8 г/л в течение периода в 7–10 дней.

По словам исследователей, видоизмененный штамм продемонстрировал стабильный синтез этанола в различных условиях температуры и освещенности.

Ранее ученые нашли способ производства экологически чистого авиатоплива из распространенных водорослей.