Создан «атлас» клеток мозга для упрощения терапии склероза

Ученые из Каролинского Института в Швеции создали уникальную карту генов, активных в клетках мозга людей с рассеянным склерозом (РС). Такой «атлас» поможет повысить эффективность лечения заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

Рассеянный склероз (РС) — это хроническое воспалительное заболевание, поражающее головной и спинной мозг. Болезнь чаще всего развивается в возрасте 30–40 лет, и ее симптомы могут значительно варьироваться: у некоторых пациентов заболевание прогрессирует быстрее, чем у других.

На данный момент основное лечение РС направлено на подавление иммунных клеток, нарушающих нормальную работу мозга, что эффективно на ранних стадиях заболевания. Однако на более поздних этапах, когда болезнь становится прогрессирующей, необходимы новые подходы, воздействующие непосредственно на клетки мозга.

Для разработки таких методов ученые исследовали более полумиллиона клеток мозга людей с РС, используя ткани, полученные после их ухода из жизни. В результате анализа исследователи разделили клетки на четыре группы с разными генетическими профилями. Каждая группа имеет уникальные особенности активности генов, что может влиять на ответ клеток на лечение.

По словам ученых, созданный «атлас» клеток мозга позволит улучшить эффективность персонализированной терапии рассеянного склероза, помогая подобрать более точные и эффективные методы лечения для каждого пациента.

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