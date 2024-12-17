Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Болезни сердца связали с повышенным риском развития склероза

Тhe Lancet: гипертония или аритмия связаны с повышенным риском развития склероза

close
Shutterstock

Ученые из Института экологической медицины при Каролинском институте (Швеция) установили, что сердечно-сосудистые заболевания могут повышать риск развития заболеваний двигательных нейронов (БДН), таких как боковой амиотрофический склероз (БАС). Результаты исследования опубликованы в журнале Тhe Lancet Regional Health — Europe.

В ходе исследования были проанализированы данные 1463 пациентов с БДН, собранные в период с 2015 по 2023 год. Они были сопоставлены с информацией о почти 7300 здоровых людях и более 3200 их родственниках.

Используя передовые статистические методы, ученые выделили две группы пациентов с БАС. Одна группа характеризовалась более старшим возрастом, низким функциональным статусом на момент диагностики и повышенной частотой сердечно-сосудистых заболеваний. Это сопровождалось более быстрым прогрессированием болезни и высоким уровнем смертности. Во вторую группу вошли люди с повышенным уровнем холестерина в крови и диабетом.

Результаты показали, что диагностированный диабет второго типа или гиперхолестеринемия за несколько лет до развития БАС были связаны с меньшим риском заболевания. Однако в последний год перед постановкой диагноза эти состояния встречались у пациентов с БАС гораздо чаще.

Кроме того, исследование выявило, что у пациентов с БАС, имеющих в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания (например, сердечную недостаточность, гипертонию или аритмию), прогноз был значительно хуже. У таких лиц наблюдалось более быстрое снижение функциональных возможностей и повышенный риск смертности после постановки диагноза.

Ранее ученые рассказали, как избежать «синдрома праздничного сердца».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами