Болезни сердца связали с повышенным риском развития склероза

Ученые из Института экологической медицины при Каролинском институте (Швеция) установили, что сердечно-сосудистые заболевания могут повышать риск развития заболеваний двигательных нейронов (БДН), таких как боковой амиотрофический склероз (БАС). Результаты исследования опубликованы в журнале Тhe Lancet Regional Health — Europe.

В ходе исследования были проанализированы данные 1463 пациентов с БДН, собранные в период с 2015 по 2023 год. Они были сопоставлены с информацией о почти 7300 здоровых людях и более 3200 их родственниках.

Используя передовые статистические методы, ученые выделили две группы пациентов с БАС. Одна группа характеризовалась более старшим возрастом, низким функциональным статусом на момент диагностики и повышенной частотой сердечно-сосудистых заболеваний. Это сопровождалось более быстрым прогрессированием болезни и высоким уровнем смертности. Во вторую группу вошли люди с повышенным уровнем холестерина в крови и диабетом.

Результаты показали, что диагностированный диабет второго типа или гиперхолестеринемия за несколько лет до развития БАС были связаны с меньшим риском заболевания. Однако в последний год перед постановкой диагноза эти состояния встречались у пациентов с БАС гораздо чаще.

Кроме того, исследование выявило, что у пациентов с БАС, имеющих в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания (например, сердечную недостаточность, гипертонию или аритмию), прогноз был значительно хуже. У таких лиц наблюдалось более быстрое снижение функциональных возможностей и повышенный риск смертности после постановки диагноза.

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