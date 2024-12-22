Найдены клетки мозга, регулирующую тягу к соленой пище

Ученые из Университета Айовы установили, что особая популяция нейронов HSD2 регулирует тягу к потреблению натрия как у людей, так и у животных. Результаты исследования опубликованы в журнале JCI Insight.

Натрий является важным элементом, необходимым для нормального функционирования организма, однако его дефицит или избыток может привести к серьезным последствиям для здоровья. Слишком низкий уровень натрия может вызвать снижение объема циркулирующей крови, что может быть опасно для жизни, в то время как его избыток может привести к гипертонии и заболеваниям сердца.

В современном мире, особенно в США, большинство людей потребляют соль в избыточных количествах, что снижает риск ее дефицита. Однако эволюционно у человека выработан сильный механизм тяги к соли, который активируется в ситуациях ее нехватки.

Исследование, проведенное учеными, фокусировалось на альдостероне — гормоне, который регулирует уровень натрия в организме. При его дефиците активируется группа клеток в стволе головного мозга, называемых HSD2-нейронами, которые отвечают за желание употреблять соль. В ходе экспериментов на мышах ученые подтвердили, что дефицит натрия стимулирует выработку альдостерона, что, в свою очередь, повышает активность этих нейронов и приводит к усилению потребности в соли.

Кроме того, исследование показало, что у людей тоже есть нейроны HSD2, что подтверждает универсальность этого механизма и его связь с повышением аппетита к соли. Исследователи подчеркивают, что нейроны HSD2 могут быть единственной нейронной цепью, отвечающей за аппетит к натрию.

Это открытие может помочь в разработке новых методов лечения заболеваний, связанных с нарушениями уровня натрия в организме, таких как гипертония и первичный альдостеронизм, который может вызвать серьезные проблемы с артериальным давлением и сердечно-сосудистой системой.

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