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Внутри организма человека нашли новую форму жизни

Cell: внутри организма человека нашли ранее неизвестные вирусоподобные структуры
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Ученые из Стэнфордского университета обнаружили в человеческом организме ранее не известные науке вирусоподобные структуры, способные к самоорганизации. Они присутствуют в ротовой полости у примерно половины населения Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Новые формы жизни получили название «обелиски». Эти миниатюрные кольцевые части генетического материала обладают уникальной способностью самоорганизовываться в форму стержня и могут сохраняться внутри бактерий, обитающих в человеческом организме, на протяжении периода до года.

Обелиски были обнаружены в ходе анализа генетических данных, когда ученые искали отклонения от известных форм жизни. В геномах этих структур были найдены петли РНК, схожие с вироидами — вирусами, поражающими растения. Это открытие стало неожиданным, поскольку такие структуры ранее не наблюдались в бактериях, связанных с организмом человека.

Механизм распространения обелисков пока остается неизвестным, однако ученые предполагают, что их проникновение в бактериальные клетки может происходить аналогично вирусной инфекции. Исследования показали, что обелиски присутствуют в ротовой полости у половины населения Земли, а в кишечнике — у 7% людей.

На данный момент остается неясным, как эти структуры влияют на здоровье человека. Ученые допускают, что обелиски могут быть незаметными «эволюционными попутчиками», не оказывающими значительного воздействия, но также не исключают, что они могут сыграть важную роль в развитии биоразнообразия на Земле.

Ранее ученые нашли новую брешь в защите супербактерий от антибиотиков.

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