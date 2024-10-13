Ученые нашли древнейшие следы важного этапа эволюции растений

Группа китайских ученых из Пекинского университета и других научных учреждений нашла один из самых ранних примеров крылатого семени растений. Исследование опубликовано в научном журнале eLife.

Специалисты обнаружили окаменевшие семечки с крыльями в шахте Цзяньчуань на территории провинции Аньхой в КНР.

Семена многих современных растений имеют подобие крыльев, позволяющие им преодолевать значительные расстояния с потоками воздуха. Эта способность увеличивает ареал распространения и снижает конкуренцию между видами флоры.

Предыдущие исследования показали, что первые семена возникли между 372 млн и 359 млн лет назад во времена фаменского яруса. До этого растения размножались с помощью спор. Первые семена были покрыты оболочкой под названием купула и не имели крыльев.

В ходе нового проекта команда извлекла из шахты Цзяньчуань несколько семян каждое длиной от 2,5 до 3,3 сантиметра. При более детальном изучении оказалось, что семена покрыты слоем, складки которого образовывают три крыловидные структуры. Радиоуглеродное датирование определило возраст находок в 365 млн лет.

Ученые назвали открытое растение Alasemenia.

Исследователи сравнили вероятную способность распространения Alasemenia с другими ранними семенами и выяснили, что наличие трех крыльев обеспечивало более устойчивый полет с быстрым вращением по сравнению с семенами с двумя или четырьмя крыльями.

Специалисты предполагают, что их находка свидетельствует о важном этапе в эволюции распространения растений.

Ранее ученые прорастили 1000-летнее семя исчезнувшего дерева, чья смола упоминается в Библии.