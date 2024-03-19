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Археологи нашли в Турции древнейшие свидетельства пирсинга

Arkeonews: люди начали практиковать пирсинг по меньшей мере 11 тысяч лет назад

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Ankara University

Археологи обнаружили самые древние известные свидетельства перфорации тела (пирсинга) в скелетах в Турции, их возраст составляет около 11 тысяч лет. Об этом сообщает Arkeonews.

Ученые из Университета Анкары нашли более 100 украшений вблизи ушей и подбородков их древних владельцев. Они были изготовлены из известняка, обсидиана, хлорита, меди и речной гальки. Разнообразие украшений позволяет предположить, что они предназначались для пирсинга ушей и нижней губы. Пирсинг встречался и у мужчин, и у женщин, но только у взрослых, что связывает украшения с ритуалом достижения совершеннолетия. Это означает, что люди прокалывали тело не только из эстетических, но и символических целей.

Находка бросает вызов существующим представлениям, согласно которым первые практики пирсинга появились в середине седьмого тысячелетия до нашей эры.

«Это показывает, что традиции, которые до сих пор являются важной частью нашей жизни, уже были развиты в важный переходный период, когда люди впервые начали селиться в постоянных деревнях в Западной Азии более 10 000 лет назад. У них были очень сложные практики украшения, включающие бусы, браслеты и подвески, отражающие очень высокоразвитый символический мир, который выражался через человеческое тело», — отметили ученые.

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