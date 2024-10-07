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Ученые выявили опасный недостаток суррогатного материнства

АIМ: у суррогатных матерей повышен риск серьезных осложнений беременности

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Ученые из Макгиллского университета в Канаде установили, что у суррогатных матерей повышен риск послеродового сепсиса и кровотечения, а также опасного повышения давления во время беременности. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

Ученые проанализировали данные о 863017 одноплодных родах, из которых 806 приходилось на гестационных носителей — суррогатных матерей, которые вынашивают ребенка для предполагаемых родителей. Оказалось, что вероятность развития тяжелых материнских заболеваний среди таких женщин составила 7,8%. Среди тех, кто зачинал ребенка самостоятельно или с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), аналогичный риск был снижен в три и два раза соответственно.

Исследователи уточнили, что суррогатные матери чаще всего сталкивались с тяжелым послеродовым кровотечением, преэклампсией (опасным повышением артериального давления) и сепсисом (инфекционным заражением крови). Также было обнаружено, что у детей, рожденных суррогатными матерями, был несколько выше риск тяжелых инфекций эмбриона, плода и новорожденного, связанных с преждевременными родами.

Ранее ученые нашли связь между астмой у женщин и аутизмом у их детей.

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