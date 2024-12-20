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Северный магнитный полюс изменил свое положение под влиянием аномалии в Сибири

NCEI: зафиксирована смена положения магнитного Северного полюса
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Global Look Press

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Британской геологической службы представили обновленную Мировую магнитную модель, которая зафиксировала новое положение магнитного Северного полюса. Об этом сообщает портал National Centers for Environmental Information (NCEI).

В 1831 году сэр Джеймс Кларк Росс открыл магнитный Северный полюс в северной части Канады. Однако в отличие от географического Северного полюса, он постоянно меняет свое местоположение из-за движения жидкого железа и никеля в ядре Земли.

В последние десятилетия полюс ускорялся, перемещаясь от Канады к Сибири со скоростью до 50 километров в год. Однако за последние пять лет его движение замедлилось до 35 километров в год. Ученые связывают это необычное поведение с влиянием двух крупных магнитных структур под Канадой и Сибирью.

Обновленная модель позволяет с высокой точностью определять местоположение магнитного полюса, что является критически важным для навигации. Ошибки в построении маршрутов, вызванные использованием устаревших данных, могут достигать десятков километров. Например, если проложить маршрут длиной 8500 километров по прямой с помощью старой модели, он отклонится от цели на 150 километров.

Новые данные о полюсе будут автоматически применяться на современных устройствах, таких как смартфоны и GPS-навигаторы.

Ранее Луна оказалась гораздо старше, чем считалось.

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