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Новая технология поможет заряжать телефон в кармане

AdScience: электрический резонанс позволит заряжать телефон где угодно
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Ульсанского национального института науки и технологий представили новую технологию беспроводной зарядки, которая позволяет заряжать устройства в любом месте пространства. Метод, основанный на электрическом резонансе, преодолевает ограничения традиционного подхода, использующего магнитный резонанс. Работа опубликована в журнале Advanced Science (AdScience).

В основе новой технологии беспроводной зарядки лежит явление электрического резонанса — увеличение токов и напряжений на отдельных участках цепи при изменении частоты сигнала. Это делает ее более совершенной по сравнению с традиционным методом, который использует магнитный резонанс — избирательное поглощение веществом электромагнитных волн определенной частоты.

Магнитный резонанс требует точного позиционирования устройства на зарядной платформе, что ограничивает его практическое применение. Электрический резонанс позволяет передавать энергию в пространстве свободно, независимо от расположения устройства. Благодаря этому новая система работает в любом месте — на стенах, полу или даже в воздухе.

В основе устройства системы лежит уникальная конструкция приемника с открытой бифилярной катушкой, которая обеспечивает оптимизацию процесса передачи энергии. С помощью нее команде удалось достичь мощности передачи до 50 ватт, что позволяет заряжать не только телефоны, но и другие устройства. Кроме того, система поддерживает одновременную зарядку нескольких гаджетов, обеспечивая стабильность и эффективность работы каждого из них.

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