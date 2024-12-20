Ученые нашли ключевой фактор образования молодых звезд

Астрономы из Имперского колледжа Лондона впервые обнаружили магнитные поля, связанные с диском газа и пыли, простирающимся на сотни световых лет, внутри системы сливающихся галактик Arp220. Это подтверждает гипотезу о том, что магнитные поля могут быть одним из ключевых факторов в процессе формирования звезд. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Arp220 — одна из самых ярких ультралюминесцентных инфракрасных галактик, возникшая в результате слияния двух богатых газом спиральных галактик. Этот процесс вызвал интенсивную звездную активность в центральных областях обеих галактик.

До сих пор теоретики предполагали, что магнитные поля могут играть важную роль в этом процессе, но прямых доказательств этому не было. В новом исследовании ученые обратились к обсерватории SMA на Гавайях, которая позволяет изучать объекты в диапазоне волн, близком к миллиметровому. Это оборудование помогает исследовать такие явления, как рождение звезд и формирование планет, а также активность вблизи сверхмассивных черных дыр.

Наблюдения за Arp220 показали, что магнитные поля могут предотвращать «перегрев» газа, создавая стабильные условия для звездообразования. Они действуют как связующая сила, удерживая газ от расширения и рассеивания под воздействием горячих молодых звезд и вспышек сверхновых.

Доктор Дэвида Клементс, руководитель исследования, сравнил процесс формирования звезд с приготовлением рождественского пудинга. «Чтобы создать много звезд за короткое время, необходимо сжать большое количество газа, как ингредиенты для пудинга, — отметил он. — Но тепло, исходящее от молодых звезд, может «переварить» смесь, рассеивая газ. Чтобы удержать его вместе, нужно добавить что-то, что создаст устойчивость. Магнитные поля в галактике действуют как крышка и груз в скороварке».

Магнитные поля могут объяснить, почему некоторые галактики образуют звезды значительно быстрее, чем другие. Это явление, известное как звездный взрыв, до сих пор оставалось загадкой для ученых.

Теперь команда планирует использовать обсерваторию ALMA в Чили для поиска магнитных полей в других ультралюминесцентных инфракрасных галактиках.

Ранее луна оказалась гораздо старше, чем считалось.