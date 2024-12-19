Названо новое опасное последствие работы в ночную смену

Ученые из Международного института неврологии (Германия) установили, что постоянная ночная активность (в том числе трудовая) увеличивает вероятность эпилепсии на 29%. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Neuroscience.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа данных более 270 тысяч добровольцев, предоставленных базой UK Biobank.

«Наш (человеческий) мозг функционирует в строгом циркадном ритме, и гипоталамус, регулирующий биологические часы, играет ключевую роль в поддержании нормального режима сна и бодрствования», — объяснил ведущий автор исследования, профессор Вилль Хейтенг. По его словам, нарушение этого механизма может привести к аномальной электрической активности нейронов, что, в свою очередь, повышает риск эпилепсии.

Особое беспокойство у экспертов вызывает сочетание факторов риска, таких как хроническая бессонница, дневная сонливость и недостаток сна (менее семи часов в сутки). Каждый из этих факторов усугубляет негативное воздействие на нервную систему, увеличивая вероятность развития эпилептических расстройств.

Ранее ученые разработали очки для защиты от приступов эпилепсии.