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Ученые разработали очки для защиты от приступов эпилепсии

CRPS: созданы линзы, блокирующие опасные для людей с эпилепсией волны света

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Shutterstock

Группа британский ученых из Бирмингемского университета и Университета Глазго разработала прототип жидкокристаллической линзы, призванных обезопасить людей со светочувствительной эпилепсией. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Physical Science (CRPS).

Линзы контролируются незначительными изменениями температуры. При активации могут блокировать почти весь свет в диапазоне длин волн 660–720 нм, который, как известно, поражает наибольшее количество пациентов со светочувствительной эпилепсией.

«Прототип показывает, как дискретная схема, установленная в оправе очков, может питать эти линзы и использоваться в ситуациях, когда определенная длина волны света может спровоцировать приступ, например, при просмотре телевизора или за видеоигрой. Схема нагревает линзы до комфортной для пользователя температуры, которая также отсекает более 98% света с длиной волны, способной вызвать приступы», — уточнил соавтор изобретения, профессор Зубайр Ахмед из Бирмингемского университета.

Авторы отметили, что текущий версия устройства сохраняла функциональность в помещениях с температурой до 26°C. Для более жарких условий потребуются дополнительные доработки технологии. Также команда работает над ускорением переключений режимов линз.

Ранее ученые нашли потенциальное лекарство от эпилепсии в яде слепой морской многоножки.

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