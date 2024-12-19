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Названы главные минусы дженериков

Фармаколог Логинов: у дженериков есть три основных минуса

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Дженерик – более дешевая замена оригинального препарата, которая идентична ему по составу. Несмотря на то, что дженерики должны быть эквивалентны оригинальным препаратам по эффективности, у них есть некоторые недостатки, рассказал «Газете.Ru» терапевт и клинический фармаколог Европейского медицинского центра (EMC) Александр Логинов.

«Первая проблема – качество вспомогательных веществ. Разные производители могут использовать разные вспомогательные компоненты. Это может влиять на эффективность препарата и его усвоение. Второй минус – отсутствие обязательного тестирования на терапевтическую эквивалентность. В некоторых странах проверяется только биологическая эквивалентность, а это не всегда гарантирует идентичный терапевтический эффект», – рассказал врач.

Третий минус – новые побочные эффекты. У дженериков могут возникнуть побочные эффекты, которые не наблюдались у пациентов, принимающих оригинальный препарат. Это происходит из-за различий в составе или технологии производства.

«Несмотря на то, что значительная доля фармацевтического рынка занята дженериками и могут быть доступными по цене, важно помнить о возможных различиях в качестве и эффективности при выборе между ними и оригинальными препаратами», – отметил доктор.

Тем не менее это не значит, что от дженериков нужно отказываться. В материале «Газеты.Ru» перечислены советы, на которые стоит ориентироваться при выборе лекарства-копии.

Ранее в России начали создавать новые онкопрепараты для преодоления сопротивляемости к лечению.

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