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В России создают новые онкопрепараты для преодоления сопротивляемости к лечению

В Первом МГМУ создают препарат для борьбы с лекарственной устойчивостью рака

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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Первого МГМУ совместно с российской фармацевтической компанией «Фармасинтез» работают над созданием оригинальных таргетных препаратов, которые помогут преодолеть развитие лекарственной устойчивости к терапии и увеличить продолжительность жизни пациентов со сложными формами онкологических заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Разрабатываемые препараты помогут решить одну из главных проблем в онкологии — развитие сопротивляемости организма пациента к лечению.

В основе разрабатываемых лекарств — молекулы-подавители BRD4, белка, который связан с несколькими видами рака и может стать новой перспективной терапевтической мишенью при опухолях центральной нервной системы, молочной железы, желудка, пищевода и других органов.

«BRD4 — это белок, который играет ключевую роль в регуляции транскрипции генов, связанных с клеточным делением и выживанием. Он участвует в патогенезе различных заболеваний, включая рак. Ингибирование, то есть подавление активности этого белка способствует снижению активности онкогенов и восстановлению нормальной регуляции клеточного цикла. Ингибиторы BRD4 могут быть особенно эффективны в сочетании с другими методами лечения, такими как химиотерапия или иммунотерапия. Они помогут уменьшить побочные эффекты терапии и повысить качество и продолжительность жизни пациентов», — рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией медицинской химии и тонкого органического синтеза Института трансляционной медицины и биотехнологии Первого МГМУ Владимир Трухан.

По словам разработчиков, на сегодняшний день найдены молекулы кандидаты для разработки лекарственного средства, доказавшие свою эффективность in vitro. Чтобы выявить молекулу-лидера, сейчас готовятся скрининговые исследования нескольких кандидатов для изучения эффективности и безопасности на животных моделях. Если эффективность молекулы-лидера при исследовании на животных подтвердится, она будет кандидатом для разработки оригинального препарата для лечения сложных форм рака.

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