Названы добавки, помогающие управлять вниманием и мышлением

Ученые из Университета Мельбурна (Австралия) подтвердили, что добавки с пробиотиками (полезными для человека бактериями) помогают лучше удерживать внимание и эффективнее обрабатывать информацию. Это доказывает, что состояние микробной среды в кишечнике напрямую связано с работой мозга. Результаты исследования опубликованы в Nutritional Neuroscience (NutrNeuro).

Ранее опубликованные научные работы показали, что пробиотики оказывают положительное влияние на здоровье и могут способствовать улучшению когнитивных навыков. Эти бактерии содержатся в таких продуктах, как йогурт, кефир, квашеная капуста и других ферментированных блюдах, а также выпускаются в виде добавок.

В ходе двухмесячного эксперимента с участием 118 взрослых исследователи выявили, какие когнитивные способности эффективнее всего «поддерживают» пробиотические добавки. Участников разделили на две группы: первая группа ежедневно принимала пробиотики, в то время как другая получала плацебо.

Результаты показали, что те, кто употреблял добавки с полезными бактериями, продемонстрировали заметное улучшение памяти, а также стали лучше удерживать внимание и эффективнее обрабатывать информацию. В группе, принимавшей плацебо, таких изменений не наблюдалось.

По мнению исследователей, эти результаты подтверждают связь между состоянием микробиоты кишечника и функциями мозга. Это открытие может стать основой для будущих исследований в области нейропитания — науки, изучающей влияние пищи на умственные способности.

Ранее врач рассказала, когда обязательно нужно принимать хром.