«Наелась и спит»: ученые показали черную дыру, «задремавшую» от перенасыщения

Британские астрономы из Кембриджского и Оксфордского университетов при участии коллег из Италии и Испании обнаружили древнюю сверхмассивную черную дыру, которая поглотила слишком много материи и впала в «спячку». Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда сделала открытие с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».

По словам специалистов, найденный объект выделяется несколькими особенностями. Открытая черная дыра оказалась рекордно громадной в ранней Вселенной. Ее масса в 400 млн раз превышает массу Солнца и достигает 40% общей массы ее материнской галактики. Для сравнения, более новые черные дыры обладают массой не более 0,1% от массы своих галактик.

Также выяснилось, что космический титан почти не поглощает материю, усваивая примерно сотую часть от максимально возможного предела аккреции для черной дыры такого размера.

По мнению астрономов, состояние покоя гигантской черной дыры обусловлено поглощением избытка газа и пыли на ранних этапах существования.

Способность черных дыр усваивать вещество ограничена параметром, известным как предел Эддингтона. При его достижении объект теряет способность получать новую материю, поскольку испускаемое им излучение отталкивает любые материалы.

Команда считает, что ранние черные дыры могли испытывать всплески переедания, или «супер-Эддингтоновской аккреции».

В течение этих периодов жадные черные дыры росли бы с гиперускоренной скоростью. Это длилось бы от 5 до 10 млн лет, после чего черная дыра «дремала» бы не менее 100 млн лет, отметили исследователи.

Ранее ученые случайно засняли взрыв черной дыры.