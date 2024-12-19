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Метод российских ученых улучшит работу сенсорных устройств

ПНИПУ: создан метод для повышения точности акустических сенсорных устройств

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Вестник ПНИПУ

Исследователи Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили новый метод разработки вычислительных систем для сенсорных устройств, работающих в сложных условиях эксплуатации. Разработка основана на использовании звуковых волн для определения точек касания экрана. Этот подход позволит существенно повысить точность, скорость реакции и надежность приборов даже в агрессивных средах, таких как машиностроительные производства, сельское хозяйство или железнодорожная техника.

Сенсорные экраны активно используются в промышленности, медицине и бытовой электронике. Однако при воздействии высоких температур, влажности, пыли или механических нагрузок их работа становится нестабильной. Такие условия требуют создания новых алгоритмов и моделей, способных обеспечить высокую точность и быстродействие приборов.

Ученые Пермского Политеха разработали способ, при котором место касания экрана определяется с помощью звуковых волн, распространяющихся по его поверхности. Они выяснили, что размещение устройств для регистрации звука на краях сенсорной панели, в ее неактивной зоне, позволяет добиться максимальной точности локализации — до 100%.

«Мы используем комплексный подход, который включает разработку математической модели функционирования сенсорного устройства, создание способа локализации места касания, компьютерное моделирование, программную реализацию для управляющего микроконтроллера и проведение экспериментов на опытном образце», – рассказал Владимир Фрейман, профессор кафедры Автоматики и телемеханики ПНИПУ, доктор технических наук, научный руководитель проекта.

Исследователи учли широкий спектр параметров: размеры экрана, точность и чувствительность устройства, скорость его отклика и надежность. В основе технологии лежит создание новой вычислительной системы, которая не только улучшает работу сенсоров, но и позволяет избежать ложных срабатываний, характерных для традиционных акустических устройств.

«Этапы создания нашей вычислительной системы включают в себя анализ условий, в которых будет эксплуатироваться сенсорный экран (помещение, открытый воздух, море, пустыня), а также допустимый размер устройства, необходимую точность и скорость работы. Уже на основе этой информации подбираются подходящие материалы, не поглощающие звуковые волны, и рассчитывается скорость звука в них,» – добавил Алексей Козин, аспирант и ассистент кафедры Автоматики и телемеханики ПНИПУ, разработчик системы.

Метод успешно прошел этапы компьютерного моделирования и тестирования на опытных образцах.

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