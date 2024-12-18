Создан метод для определения антибиотиков в моче и крови

Сотрудники СГУ имени Н.Г. Чернышевского создали люминесцентные сенсоры на основе золота для мгновенного определения содержания антибиотиков в моче, крови и других биологических жидкостях человека. Этот метод позволит подбирать эффективную дозу антибиотиков, применяемых для лечения онкологических заболеваний, для каждого человека. Об этом «Газете.Ru» рассказала автор проекта, доцент СГУ имени Н.Г. Чернышевского, химик Анна Абрамова.

Антрациклиновые противоопухолевые антибиотики применяют при многих злокачественных новообразованиях — различных гематологических видах рака, саркомах мягких тканей, карциномах и других солидных опухолях. В процессе лечения онкологических заболеваний важно контролировать терапевтическую дозу препарата, которая будет подавлять развитие заболевания, но при этом будет как можно меньше воздействовать на здоровые клетки и органы, чтобы не ухудшать состояние и качество жизни пациента.

«Наш проект заключается в создании метки для определения содержания антибиотиков в биологических жидкостях. Она представляет собой жидкость на основе золота, но частицы настолько малы, что их можно сравнить по размерам с группой атомов. Они объединяются в сферическую структуру, которая обеспечивает свечение. Но когда структура вступает в контакт с лекарственным препаратом, свечение гаснет», – рассказала Абрамова.

Количественное определение препарата осуществляется за счет зависимого сокращения интенсивности люминесценции нанокластеров золота в результате взаимодействия – соединения антрациклинового ряда являются эффективными тушителями люминесценции.

«Сейчас врач назначает единую дозу для всех пациентов, независимо от их веса. Например, одна и та же доза антибиотика для полного человека будет малоэффективной, а для худого — даже вредной. Мы хотим определить, насколько эффективен данный лекарственный препарат в онкологии для каждого конкретного пациента. Существует определенный предел, когда лекарство всасывается, а какая-то часть просто проходит сквозь организм. Наша метка позволит понять, какая часть лекарства достигла цели, а какая не усвоилась. Это поможет подобрать персональную дозу для каждого пациента», – заключила Абрамова.

По сравнению с другими системами для определения количества антибиотиков в биологических жидкостях человека разработка ученых из СГУ им. Чернышевского дешевле, быстрее и проста в использовании. Проект поддержан грантом РНФ.

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